Nueva cárcel "El Arenal" entra al SEA: ¿Cuándo estará listo el recinto penitenciario para más de 2 mil presos en pleno desierto?

20 ag. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

La constructora española San José ingresó el proyecto de la nueva cárcel El Arenal de Copiapó, en la región de Atacama, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el paso previo para poder iniciar la construcción del penal que se ubicará en medio del desierto.

¿Cuándo estará lista la nueva cárcel El Arenal?

Fue en agosto del año pasado cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el Gobierno de Gabriel Boric, le adjudicó la concesión para construir y operar el nuevo recinto penitenciario a la constructora española, que deberá desembolsar una inversión de unos US$309 millones.

A casi un año de ese hito, Diario Financiero (DF) reportó que la constructora ya ingresó el proyecto al SEA, esperando iniciar la construcción durante el primer semestre de 2027. Así entonces, y tal como establece la ficha técnica del proyecto, vendrán cuatro años de obras para una apertura provisional en 2031.

Cárcel en pleno desierto de Atacama

El nuevo recinto penitenciario se construirá en terrenos de propiedad fiscal aledaños a la Ruta 5 Norte, a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y unos 14 kilómetros al sur del Aeropuerto Desierto de Atacama.

La superficie total del proyecto comprende 76.000 m², con una capacidad estimada de 2.160 personas privadas de libertad que se distribuirán en 15 módulos de reclusión.

Desde el MOP explican que "la concesión incluye la mantención y conservación del Nuevo Establecimiento Penitenciario, la prestación de servicios penitenciarios, de servicios especiales obligatorios y de servicios complementarios, si los hubiera".

Las obras del nuevo recinto penitenciario:

Unidad de salud penal.

Escuela para personas privadas de libertad.

Áreas deportivas.

Talleres industriales.

Central de producción de alimentos para personas privadas de libertad y funcionarios.

Sala cuna.

Paneles fotovoltaicos para generación de energía.

Sistema de tratamiento de aguas.

Áreas administrativas de Gendarmería.

La obra pública adjudicada a la constructora San José tiene un plazo de concesión de 20 años.

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