Túnel Lo Ruiz ya tiene 20% de avance: Estas son las comunas que unirá en Santiago

20 ag. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Túnel Lo Ruiz, proyecto que busca reducir la congestión en el Nodo Quilicura, en la zona norte de Santiago, podría estar operativo a mediados de 2029.

De acuerdo con las proyecciones, una vez que esté operativo, permitirá ahorrar hasta 20 minutos de trayecto, lo que implica una descongestión de un 25% en el tráfico de la zona.

“Estas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y que tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular, la calidad de vida de las personas y también tienen un alto impacto en el desarrollo económico y en la productividad", informó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

¿Qué comunas unirá el túnel Lo Ruiz?

El Túnel Lo Ruiz permitirá conectar las autopistas General Velásquez y Vespucio Norte, además de intervenir el Nudo Quilicura, uniendo así las comunas de Quilicura y Renca.

"Este es un proyecto fundamental para la estrategia de movilidad de la zona norte de Santiago y en particular para nosotros desde Renca", señaló el alcalde de Renca, Claudio Castro.

¿Cómo será el Túnel?

La obra, que contempla una inversión de US$450 millones, tendrá cerca de 3 kilómetros de túneles bajo el Cerro Lo Ruizde Renca. En dicha extensión existirán dos túneles unidireccionales, uno hacia el oriente y otro hacia el poniente, de aproximadamente 1,4 kilómetros cada uno, en los que se podrá circular a 80 km/h.

Hasta ahora se han excavado 550 metros, mientras que el proyecto completo abarcará 5,8 kilómetros al considerar sus estructuras y conexiones. En este sentido, contempla más de 10 mil hectáreas de áreas verdes, tres nuevos parques y una ciclovía de 3 kilómetros. Estos espacios incluirán canchas deportivas, sectores de picnic, juegos y áreas de paisajismo.

Sobre el estado del proyecto, el director general de VíasChile, Andrés Barberisl, informó: "Alcanzar un 20% de ejecución refleja el importante trabajo que hemos desarrollado durante este primer año de construcción y nos impulsa a seguir avanzando de acuerdo con los principales hitos contemplados para la obra".