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Túnel Lo Ruiz ya tiene 20% de avance: Estas son las comunas que unirá en Santiago

¿Qué pasó?

El Túnel Lo Ruiz, proyecto que busca reducir la congestión en el Nodo Quilicura, en la zona norte de Santiago, podría estar operativo a mediados de 2029.

De acuerdo con las proyecciones, una vez que esté operativo, permitirá ahorrar hasta 20 minutos de trayecto, lo que implica una descongestión de un 25% en el tráfico de la zona.

“Estas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y que tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular, la calidad de vida de las personas y también tienen un alto impacto en el desarrollo económico y en la productividad", informó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

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¿Qué comunas unirá el túnel Lo Ruiz?

El Túnel Lo Ruiz permitirá conectar las autopistas General Velásquez y Vespucio Norte, además de intervenir el Nudo Quilicura, uniendo así las comunas de Quilicura y Renca. 

"Este es un proyecto fundamental para la estrategia de movilidad de la zona norte de Santiago y en particular para nosotros desde Renca", señaló el alcalde de Renca, Claudio Castro.

¿Cómo será el Túnel?

La obra, que contempla una inversión de US$450 millones, tendrá cerca de 3 kilómetros de túneles bajo el Cerro Lo Ruizde Renca. En dicha extensión existirán dos túneles unidireccionales, uno hacia el oriente y otro hacia el poniente, de aproximadamente 1,4 kilómetros cada uno, en los que se podrá circular a 80 km/h.

Hasta ahora se han excavado 550 metros, mientras que el proyecto completo abarcará 5,8 kilómetros al considerar sus estructuras y conexiones. En este sentido, contempla más de 10 mil hectáreas de áreas verdes, tres nuevos parques y una ciclovía de 3 kilómetros. Estos espacios incluirán canchas deportivas, sectores de picnic, juegos y áreas de paisajismo.

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Sobre el estado del proyecto, el director general de VíasChile, Andrés Barberisl, informó: "Alcanzar un 20% de ejecución refleja el importante trabajo que hemos desarrollado durante este primer año de construcción y nos impulsa a seguir avanzando de acuerdo con los principales hitos contemplados para la obra".

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