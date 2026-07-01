Contraloría abre consulta para medir la percepción de la corrupción en Chile: Resultados servirán para orientar fiscalizaciones

01 jul. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República lanzó este miércoles una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción, una iniciativa que busca conocer la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud, las características y el impacto de la corrupción en Chile.

La información recopilada será utilizada por el organismo para orientar futuras acciones de fiscalización, fortalecer los mecanismos de control e identificar las principales áreas de riesgo en la gestión pública.

La consulta estará disponible, al menos, hasta el próximo 15 de julio y podrá ser respondida por personas mayores de 18 años de manera voluntaria, confidencial y completamente online.

De acuerdo con la Contraloría, el estudio se realiza cada dos años y constituye una herramienta para conocer cómo perciben los ciudadanos la corrupción en el país y la confianza que tienen en las instituciones públicas y privadas.

El cuestionario también aborda experiencias vinculadas a prácticas indebidas, la evaluación de las políticas de transparencia y las prioridades que, a juicio de los encuestados, debieran orientar las labores de control del Estado.

Desde el organismo explicaron que los resultados permitirán fortalecer la planificación estratégica de la institución y mejorar las acciones de prevención y fiscalización frente a posibles hechos de corrupción.

El antecedente de la medición anterior

La nueva consulta se desarrolla luego de que, en diciembre de 2024, la Contraloría diera a conocer los resultados de la edición anterior del estudio. En esa oportunidad, el 72% de las personas consultadas afirmó que Chile es un país corrupto, reflejando una percepción crítica respecto de este fenómeno.

Según el organismo, ese diagnóstico reforzó la necesidad de profundizar las políticas de prevención, transparencia y control, además de continuar desarrollando herramientas que permitan detectar oportunamente riesgos para la probidad pública.

Con esta nueva medición, la institución espera conocer si esa percepción ha variado y cuáles son hoy las principales preocupaciones de la ciudadanía en materia de corrupción.

Llamado a participar

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, destacó la importancia de la participación ciudadana en esta iniciativa.

“La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, señaló.

Los resultados de la consulta serán dados a conocer en los próximos meses y servirán como insumo para definir futuras líneas de trabajo de la Contraloría, especialmente en materia de fiscalización, transparencia y fortalecimiento de los mecanismos de control del Estado.