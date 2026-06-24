Restaurante chileno es destacado por premio internacional y se instala entre las mejores cartas de vino del mundo

24 jun. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

En el mundo de la gastronomía, hay reconocimientos que pueden cambiar el rumbo de un restaurante en cuestión de días. No por la cantidad de mesas que llena ni por la fama de su cocina, sino por algo más silencioso: lo que guarda en su cava.

Eso fue lo que ocurrió con The Loft, un restaurante chileno ubicado en el MUT que, a menos de siete meses de su apertura, fue incluido entre los programas de vinos destacados a nivel internacional tras recibir el Award of Excellence en los Restaurant Awards 2026 de Wine Spectator, considerada una de las publicaciones especializadas más influyentes del mundo.

El reconocimiento distingue a restaurantes que logran construir cartas de vinos sólidas, diversas y coherentes con su propuesta, valorando factores como la calidad de la selección, la conservación de las botellas, la presentación y el conocimiento del servicio al momento de acercar esa experiencia a los clientes.

Uno de solo cuatro restaurantes chilenos en la lista

En la edición de este año, The Loft pasó a formar parte de un grupo reducido de restaurantes nacionales que lograron ingresar al listado. Junto a él aparecen Rubaiyat, Amandine Bistró y Ocean Pacific's.

La presencia de cuatro locales chilenos en esta selección también marca un avance respecto a la edición anterior. Esto refleja el crecimiento de la escena gastronómica y del interés por propuestas donde el vino tiene un rol protagónico.

En el caso de The Loft, esa apuesta ha sido clara desde el inicio. Su carta reúne más de 350 referencias por botella y una de las selecciones por copa más amplias del país, lo que permite recorrer productores, regiones y estilos de distintas partes del mundo.

Una propuesta construida desde el vino

Ese enfoque fue justamente el que terminó abriendo esta puerta internacional. Para su fundador, Raúl Yáñez, el reconocimiento llega como una confirmación del trabajo desarrollado en estos primeros meses.

“Recibir este reconocimiento de Wine Spectator a tan pocos meses de nuestra apertura es un honor enorme. Este premio valida el trabajo realizado para construir una carta de vinos ambiciosa, diversa y pensada para acercar grandes vinos del mundo a nuestros clientes. Es también una señal de que Chile tiene el nivel para competir entre los mejores programas de vinos internacionales”, señaló Yáñez.

La distinción instala al restaurante dentro de una de las selecciones más observadas de la industria. Al mismo tiempo, vuelve a mostrar cómo Chile sigue ganando espacio en una escena donde el vino es una parte esencial de la experiencia en la mesa.