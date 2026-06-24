Hombre es asesinado a balazos en La Florida: Atacantes lo persiguieron y le dispararon cerca de 20 veces

24 jun. 2026 - 04:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue asesinado la madrugada de este miércoles tras ser atacado a disparos en la comuna de La Florida, en un hecho que es investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según información policial, el homicidio ocurrió en calle Telstar, en el sector de Apolo 11, donde la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que descendió desde un vehículo y abrió fuego en su contra.

En el lugar fueron encontrados al menos 20 casquillos de bala, lo que hace presumir la utilización de más de un arma de fuego durante el ataque.

¿Qué dijeron desde la PDI y la Fiscalía?

El fiscal ECOH Milibor Bugeño explicó que las diligencias se encuentran enfocadas en determinar la dinámica de los hechos y la participación de todos los involucrados.

“Efectivamente está la víctima en este lugar y un vehículo se da con los sujetos, salen persiguiendo a la víctima y le disparan en distintas oportunidades”, señaló el persecutor.

Asimismo, indicó que se realizan peritajes balísticos, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos para establecer cuántas personas participaron y si se utilizó más de un arma en el crimen.

Por su parte, el comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, informó que la víctima presentaba diversos impactos por proyectil balístico.

“Se pudo establecer que la causa de muerte son traumatismos torácicos por proyectil balístico”, detalló el oficial.

El detective agregó que existen registros audiovisuales que están siendo analizados por los investigadores para reconstruir la dinámica del homicidio e identificar a sus responsables. Además, confirmó que los equipos especializados revisan antecedentes relacionados con un vehículo encontrado posteriormente en la comuna de La Pintana, el cual podría tener alguna vinculación con los hechos.

La investigación continúa en desarrollo y, hasta ahora, no se registran personas detenidas por este crimen.

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