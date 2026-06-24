Joven boliviana fue rescatada tras intento de secuestro en Valparaíso: Capturan a sospechoso oculto en un techo

24 jun. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Valparaíso detuvo a uno uno de los involucrados en el intento de secuestro de una joven boliviana de 21 años, quien se encontraba desde hace cuatro días en Chile.

El hecho se inició en las inmediaciones del Terminal Rodoviario de Valparaíso, donde testigos advirtieron que un grupo de sujetos intentaba trasladar por la fuerza a una mujer a bordo de un vehículo.

La situación fue informada oportunamente a Carabineros, quienes realizaron el encargo a la Central de Comunicaciones del automóvil utilizado por los delincuentes. Tras recibir la alerta, personal de la 2ª Comisaría de Valparaíso inició un seguimiento controlado del vehículo, logrando interceptarlo en avenida Rodelillo con pasaje Campoamor.

Al verse acorralados, cuatro de los ocupantes descendieron del automóvil y huyeron del lugar, abandonando a la víctima. Paralelamente, funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3ª Comisaría de Valparaíso, que realizaban diligencias en el sector, lograron capturar a uno de los sujetos, quien se había ocultado en la techumbre de una vivienda.

Durante la inspección del vehículo, que no mantenía encargo vigente, los efectivos policiales encontraron la suma de 5 millones 475 mil pesos en efectivo. El detenido fue un ciudadano chileno que registra antecedentes penales.

La víctima es una joven de nacionalidad boliviana que había ingresado al país hace cuatro días para visitar a su madre, quien actualmente cumple condena en la Penitenciaría de Santiago por el delito de tráfico de drogas.

Carabineros continúa desarrollando diligencias para dar con el paradero de los otros cuatro involucrados y esclarecer las circunstancias que rodearon el intento de secuestro.

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