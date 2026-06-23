Tesorería aclara qué deudas puede cobrar tras denuncias de condominios por embargos millonarios

23 jun. 2026 - 17:54 hrs.

Luego de que comunidades de condominios denunciaran que la Tesorería General de la República (TGR) les retuvo fondos de sus cuentas corrientes sin previo aviso, el organismo salió este lunes a aclarar cuáles son las deudas que está legalmente facultada para cobrar y cómo funciona el proceso.

La controversia estalló después de que diversas comunidades de copropietarios fueran notificadas por la TGR debido al embargo de fondos por multas impagas. La situación mantiene en alerta a administradores de condominios, quienes advierten que estos embargos pueden alcanzar montos millonarios y comprometer el pago de remuneraciones, servicios básicos y labores de mantención.

¿Qué pasó en los condominios?

Uno de los casos más representativos ocurrió en la comunidad Altavista de La Florida. Tesorería embargó $9 millones desde la cuenta corriente de la comunidad. La multa fue aplicada a comienzos de este año tras una fiscalización que detectó que el reloj de asistencia de los trabajadores no contaba con un certificado de vigencia actualizado, durante la administración anterior.

"No recibimos un aviso ni tuvimos la oportunidad de negociar el pago en cuotas. Nos dejaron sin plata en la cuenta para pagar los sueldos y las obligaciones con los proveedores. Es un daño económico súper fuerte porque las multas son altas. Las comunidades las conforman personas, no grandes empresas", manifestó el representante de la comunidad.

La comunidad necesita cerca de $15 millones mensuales para cubrir sus gastos comunes, por lo que la multa representa aproximadamente el 60% de ese presupuesto.

No es un caso aislado. "Hemos visto que muchos administradores nos están contactando en busca de apoyo legal, ya que la Tesorería está ejecutando órdenes de embargo de las cuentas en las comunidades. Estas multas siempre han existido, no son una novedad, lo que sí hemos notado en los últimos dos o tres meses es una gestión de cobranza mucho más activa", afirmó David Peña, cofundador de la plataforma Comunidad Feliz.

Cifras de la Dirección del Trabajo revelan que cerca de 10.000 comunidades de copropietarios —de un universo aproximado de 50.000 en todo el país— mantienen actualmente deudas con el Estado por multas laborales y se encuentran en proceso de cobro.

La TGR responde: qué puede y no puede cobrar

Ante el debate, la Tesorería emitió este lunes un comunicado en el que precisó el alcance de sus atribuciones. El organismo señaló que está facultado por ley para gestionar el cobro de deudas tributarias, fiscales, territoriales y multas impuestas por distintas entidades del Estado, en virtud del artículo 35 del Decreto Ley N°1.263.

Entre los organismos que pueden derivar sus multas a la TGR figuran la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Salud, la Suseso, el Sence, la Contraloría General de la República, la SEC, la Subtel y el CNTV, entre otros.

A eso se suma una nueva atribución que la TGR asumió a partir de este mes: la cobranza prejudicial a empleadores que mantengan deudas de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, en el marco de la Ley 21.735 de Reforma Previsional. Esta ampliación de facultades coincide con el período en que los administradores de condominios reportan una cobranza notablemente más activa.

La TGR precisó además que su proceso de cobro se activa solo cuando se han agotado todas las instancias previas: debe existir una fiscalización anterior, una notificación al deudor y el vencimiento de todos los plazos para reclamar, presentar pruebas o solicitar una rebaja. Respecto al embargo, subrayó que es una medida de último recurso, aplicable solo cuando el contribuyente no ha regularizado su situación ni suscrito un convenio de pago.

La opción: convenios de pago

La TGR recordó que quienes tengan deudas pendientes pueden suscribir convenios de pago, lo que suspende el proceso de cobranza mientras se mantengan al día. Los interesados pueden revisar su situación en tgr.cl.