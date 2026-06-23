Niegan permiso a Camila Polizzi para viajar a Rumania por motivos laborales: "Son oportunidades que se presentan"

23 jun. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la solicitud presentada por la defensa de Camila Polizzi, la cual buscaba suspender de manera transitoria su medida cautelar de arraigo nacional. El objetivo de la petición era permitir que la imputada viajara al extranjero, específicamente a Rumania, con el propósito de concretar una oportunidad de negocios y desarrollo profesional.

El tribunal desestimó los argumentos presentados por la defensa tras concluir que la situación financiera de la procesada no justifica una salida del país.

De acuerdo con la resolución judicial, no existen necesidades económicas urgentes que fundamenten el viaje, a lo que se suma el hecho de que la propuesta en el extranjero se consideró una exploración laboral y no una oferta de trabajo concreta o formalizada con contratos definitivos en territorio europeo.

La reacción de Polizzi

Al ser consultada por la determinación, Polizzi manifestó que "nada más que lamentar que el tribunal no considerara esto, para autorizar este viaje que tenía fines laborales y de negocios. Era una posibilidad, una opción... Este caso era una razón laboral y lamento que no se hayan acogido los antecedentes".

"Vamos a seguir intentando más adelante y así concretar esta opción. Es una invitación formal, apostillada de forma notarial de otro país, y son oportunidades que se presentan", indicó.

Antecedentes de las medidas cautelares

Camila Polizzi se encuentra actualmente bajo investigación formalizada en el marco de la denominada "Arista Lencería", un caso derivado de las indagatorias del "Caso Convenios" que analiza el traspaso de fondos públicos a fundaciones en la región del Biobío.

A lo largo del proceso judicial, las restricciones de libertad de la excandidata a alcaldesa se han modificado varias veces. Inicialmente, se le decretó la medida de arresto domiciliario total, restricción que cumplió de forma prolongada.

Posteriormente, las cautelares fueron rebajadas por el tribunal a un arresto domiciliario parcial, lo que le ha permitido llevar a cabo ciertas actividades laborales y desplazarse de manera periódica entre las ciudades de Concepción y Santiago, siempre bajo la obligación de retornar a cumplir los horarios de reclusión establecidos y mantener vigente la prohibición de salir de Chile.

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