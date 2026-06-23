¿Necesitas renovar tu licencia? El cambio que hizo Las Condes para evitar filas y colapsos

23 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos meses de que termine la última prórroga para renovar licencias de conducir, la Municipalidad de Las Condes anunció una serie de cambios para aumentar su capacidad de atención y evitar las largas filas que se registraron en años anteriores.

La comuna inauguró un nuevo Departamento de Licencias de Conducir, con instalaciones más amplias y mejor conectadas, que permitirá duplicar la cantidad de trámites realizados diariamente y atender hasta 300 conductores por día.

Nuevo local junto al Metro para facilitar el trámite

Las nuevas dependencias comenzaron a funcionar en Apoquindo 6949, junto a la estación Hernando de Magallanes de la Línea 1 del Metro, una ubicación que busca facilitar el acceso de los usuarios gracias a su conectividad con el transporte público.

Desde el municipio explicaron que el cambio responde a la necesidad de prepararse para el aumento de solicitudes que se espera hacia fin de año, cuando expire la última extensión otorgada para renovar licencias de conducir.

"Todos vimos lo que pasó hace un tiempo, con personas esperando horas, filas interminables y sistemas colapsados. Nosotros queremos evitar eso, porque todo indica que en diciembre, cuando venza la última prórroga, vamos a ver algo similar o peor", señaló la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

Capacidad para entregar 300 licencias al día

Con la habilitación del nuevo espacio, la comuna logró duplicar su capacidad operativa, permitiendo gestionar hasta 300 licencias de conducir diarias entre renovaciones y nuevas solicitudes.

La autoridad comunal hizo un llamado a no esperar hasta los últimos meses del año para realizar el trámite y aprovechar la menor demanda actual.

"El llamado es a hacer el trámite ahora, con tiempo, en un lugar cómodo y amplio como tenemos dispuesto en el nuevo Departamento de Licencias", agregó la jefa comunal.

Se destaca por tener una de las licencias más económicas del país

Junto con las mejoras en infraestructura, el municipio aseguró que mantiene uno de los costos más bajos para la obtención y renovación de licencias de conducir en Chile.

Según indicó la alcaldesa, los vecinos que cuenten con Tarjeta Vecino acceden a la tarifa más económica del país, mientras que quienes residen en otras comunas también pueden realizar el trámite en Las Condes.

"Para quienes no viven en Las Condes, igualmente pueden venir a sacar o renovar su licencia con nosotros. Estamos entre los tres municipios más económicos del país", afirmó.

¿Hasta cuándo se puede renovar la licencia con prórroga?

Actualmente, sigue vigente la última prórroga establecida para la renovación de licencias de conducir, la cual expirará durante diciembre de este año.

Por ello, las autoridades recomiendan anticipar el trámite y evitar realizarlo durante las semanas previas al vencimiento, período en el que se proyecta un importante aumento en la demanda de atención en los distintos municipios del país.

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