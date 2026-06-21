"Quiero poder internarlos en algún lugar del Estado": Alcalde Sichel aborda crisis de rucos y consumo de drogas en Ñuñoa

21 jun. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó la estrategia municipal para enfrentar la presencia de personas en situación de calle, quienes viven en “rucos”, y el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, y señaló que la comuna ha reforzado fiscalizaciones y retiro de ocupaciones en plazas, pasos bajo nivel y otros puntos críticos.

El jefe comunal afirmó que se ha aplicado una política de “tolerancia cero” frente a la ocupación de espacios públicos, y destacó intervenciones en sectores como la Plaza Salvador Cruz Gana, donde —según indicó— se han invertido importantes recursos para su recuperación.

“Estamos viviendo una cosa muy loca, la gente se toma el espacio público como si fuera suyo”, expuso, y agregó que en muchos casos se trata de personas con consumo problemático de drogas o conductas delictuales.

El alcalde aseguró que el municipio ha realizado más de mil desalojos de rucos y mantiene un catastro de personas en situación de calle en la comuna. Además, planteó la necesidad de mayores atribuciones legales para los municipios, que incluyan la posibilidad de desalojos más rápidos e internación forzosa de personas con adicciones severas o conductas delictuales reiteradas.

"Quiero poder internarlos en algún lugar del Estado de Chile, porque el problema de sacarlos es que vuelven a la comuna o se van a otro lado y cometen delitos para consumir pasta base." argumentó.

En materia de seguridad, también apuntó a la necesidad de fortalecer el rol de las direcciones de seguridad municipal, para permitir incluso detenciones en flagrancia y el uso de herramientas disuasivas, como armas no letales.

Finalmente, advirtió que el problema de la ocupación de espacios públicos suele trasladarse a comunas vecinas, por lo que llamó a una coordinación más amplia y a cambios legales para abordar el fenómeno de manera integral.