EXCLUSIVO| Jalaff admite coima por $410 millones a Hermosilla para destrabar Parque Capital y salpica a exministro Ward

19 jun. 2026 - 19:38 hrs.

Una nueva declaración judicial de Álvaro Jalaff, obtenida en exclusiva por Mega Investiga, entrega hasta ahora el relato más detallado del empresario sobre el papel que jugó Luis Hermosilla en las gestiones destinadas a destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital, iniciativa que enfrentaba severos problemas administrativos ante la Seremi de Vivienda.

Ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, el fundador de Grupo Patio no solo ratificó declaraciones anteriores, sino que además reconoció haber pagado al abogado el equivalente a 10 mil UF —unos $410 millones actuales— por sus gestiones, parte importante de ellas en efectivo y sin respaldo documental.

“En total a Luis Hermosilla le pagué el equivalente a 10 mil UF por destrabar el proyecto Parque Capital”, declaró Jalaff. “De ellas, aproximadamente 6 mil UF se le entregaron en dinero en efectivo y las restantes 4 mil UF por la vía de compensarlo con la deuda que él tenía con Factop”. Agregó además: “No se emitió ninguna clase de documento para respaldar ese pago, tales como boletas de honorarios o facturas”.

La declaración fue prestada el pasado 4 de junio y se enmarca en la investigación derivada del caso Audios y sus múltiples aristas.

“Tenía cercanía con las autoridades”



Según explicó el empresario, los problemas de Parque Capital comenzaron entre 2017 y 2018 cuando la iniciativa inmobiliaria encontró obstáculos en la interpretación que realizaba la Seremi de Vivienda respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

“Dado el tiempo que pasaba y no veíamos ningún avance, decidí pedirle a Luis Hermosilla que ayudara y se complementara con el trabajo que venía realizando el abogado Francisco Feres para Parque Capital”, sostuvo.

Jalaff afirmó que la principal razón para contratar a Hermosilla era precisamente su cercanía con autoridades.

“Yo pensaba que el prestigio profesional de Luis, y sobre todo la muy buena relación que él tenía con diferentes autoridades del gobierno de la época, podría ayudar a destrabar las cosas con el proyecto de Parque Capital; de hecho, esta fue la razón principal para contratarlo, sus buenos contactos con las distintas autoridades públicas”.

El empresario relató que por esos años sabía que Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior y que mantenía relaciones directas con distintas autoridades.

“La prensa de la época informaba, y todos sabíamos, que Luis era abogado del Ministerio del Interior. Además, yo sabía que él iba a reuniones a La Moneda (…). Luis tenía contacto directo, telefónico, con distintas autoridades de la Policía, del Gobierno, de los Tribunales y de la Fiscalía”.

En uno de los pasajes más delicados de la declaración, Jalaff reconoce que hoy entiende que la gestión que le solicitó a Hermosilla era improcedente.

“Hago presente que, con el paso del tiempo y conociendo los hechos que se investigan en la presente causa, tomé conciencia de que Luis, en esa época, era un funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”, aseguró.

Este lunes tanto Hermosilla como Jalaff serán reformalizados en esta arista que además complica al exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) por conversaciones que sostuvo con el penalista.

El acuerdo

Según el empresario, durante 2019 Hermosilla volvió a contactarlo para señalarle que podía conseguir resultados concretos en el proyecto, pero que era necesario redefinir las condiciones económicas de su intervención.

“Me planteó que debía pagarle como $300 millones de pesos aproximadamente en efectivo, sin factura o boleta, lo que yo acepté, comprometiéndome a pagarle esa suma”, dijo.

Jalaff agregó que Hermosilla le aseguró que resolvería “todas las diferentes trabas legales y administrativas que tenían detenido el proyecto Parque Capital en la Seremi”.

Posteriormente, según su relato, comenzó a producirse un cambio favorable para la iniciativa inmobiliaria.

“Según recuerdo, a mediados del año 2019 existió un cambio importante en el criterio de la Seremi, que coincidió con lo que Luis me había señalado tiempo antes”.

Las entregas en dinero

La declaración reconstruye además el mecanismo utilizado para concretar los pagos.

Jalaff explicó que recurrió a Factop para obtener financiamiento y que parte de esos recursos fueron entregados personalmente a Hermosilla: “Le pedí a Daniel Sauer que nos entregara UF 4.000 a la semana en efectivo durante un mes”.

Añadió que los fondos eran organizados por Marcelo Medina y posteriormente entregados al abogado.

“Marcelo separaba la cantidad de dinero que correspondía y yo posteriormente se la entregaba a Luis, en su casa o en su oficina”.

Jalaff insistió ante los fiscales en que Hermosilla siempre vinculó el avance del proyecto con las gestiones que realizaba ante organismos públicos.

“Luis siempre me hizo ver que este resultado era consecuencia directa de sus gestiones e influencias, lo que justificaba sus honorarios”, apuntó.

La mención a Ward

La declaración también incorpora antecedentes que podrían complicar al exministro de Vivienda Felipe Ward.

Jalaff sostuvo que Hermosilla le aseguró que mantenía una relación cercana con quien posteriormente asumiría la cartera de Vivienda y que incluso le mostró conversaciones para acreditarlo.

“Respecto de la designación de don Felipe Ward como Ministro de Vivienda y Urbanismo (…) Luis me señaló que era muy cercano al ministro y que ya estaba en contacto con él por el tema de Parque Capital”.

No solo eso. El empresario afirmó que Hermosilla le exhibió mensajes intercambiados con Ward.

“Luis me exhibió algunos de los WhatsApp que intercambió con el señor Ward, para que yo confirmara que era cierto lo que me decía, de que estaba en contacto directo con él”.

Según Jalaff, posteriormente se realizaron reuniones relacionadas con el proyecto tanto en la oficina de Hermosilla como en la residencia del entonces ministro.

“Estuve al tanto que se realizaron dos reuniones, una en la oficina de Luis y otra en la casa del ministro”.

Asimismo, agregó que en una reunión realizada durante 2020 habría participado también el empresario Nicolás Errázuriz.

“Lo que Luis me comentó entonces era que todo debía seguir su curso normal y que teníamos que confiar en él”.

La declaración de Jalaff constituye hasta ahora uno de los testimonios más comprometedores para Hermosilla en la arista Parque Capital.

No solo reconoce pagos millonarios sin respaldo tributario, sino que además sitúa al abogado utilizando su red de contactos en distintos niveles del Estado para influir en la tramitación de un proyecto privado, una versión que ahora deberá ser contrastada por el Ministerio Público con el resto de los antecedentes reunidos en la investigación.