Anuncian clausura de mall chino por venta irregular de alimentos en Pedro Aguirre Cerda: Autoridades llegaron con intérprete

17 jun. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización realizada en un mall chino de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, terminó con el decomiso de alimentos y el anuncio de clausura del recinto, luego de que las autoridades detectaran diversas irregularidades sanitarias y de funcionamiento.

El operativo, encabezado por el municipio y con apoyo de la Seremi de Salud, tuvo una particularidad que llamó la atención: la presencia de una funcionaria municipal que habla chino mandarín y que actuó como intérprete durante la inspección.

Según explicaron las autoridades, esta medida permitió comunicarse directamente con el propietario del local y evitar problemas de comprensión que suelen surgir durante este tipo de procedimientos. La traductora facilitó el diálogo con el empresario, quien utilizó aplicaciones de traducción en su teléfono celular para responder a las consultas de los fiscalizadores.

Dueño reconoció no contar con autorización sanitaria

La fiscalización se originó tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre la venta de alimentos vencidos. Días antes, inspectores municipales habían visitado el establecimiento y detectado productos cuya fecha de vencimiento ya había sido superada, además de otros artículos con etiquetado irregular.

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que varios alimentos no contaban con información clara sobre su fecha de elaboración o vencimiento. Incluso algunos productos carecían completamente de rotulación visible para los consumidores, mientras que otros presentaban fechas difíciles de identificar.

A ello se sumó otro antecedente considerado grave por los fiscalizadores: el propietario reconoció que no contaba con autorización sanitaria para la venta de alimentos.

Dudas con la procedencia de los alimentos en venta

La situación fue confirmada por el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, quien aseguró que "ellos no tienen autorización sanitaria para vender alimentos, no tienen tampoco estos envases con la traducción para que las personas puedan entender lo que están consumiendo".

Además, la autoridad comunal advirtió que durante la fiscalización se detectaron otras irregularidades relevantes. "Hemos detectado también problemas con la procedencia de los alimentos; no está acreditada la procedencia", señaló.

El alcalde también detalló que los incumplimientos no solo estaban relacionados con los productos alimenticios. "Los extintores también están vencidos. Entonces, este comercio no está cumpliendo con todo lo que establece la ley para su funcionamiento", afirmó.

Debido a estas infracciones, las autoridades determinaron que el establecimiento no podía continuar operando en las condiciones actuales. "Vamos a cursar todas las multas que son necesarias y, por supuesto, vamos a tener que proceder a su clausura", anunció el jefe comunal.

Paralelamente, la Seremi de Salud inició el decomiso de los alimentos disponibles en las góndolas. Los productos fueron retirados por no cumplir con las exigencias de rotulación en español, información nutricional y acreditación de origen que exige la normativa chilena.

Según explicaron las autoridades, tampoco fue posible acreditar la trazabilidad de varios productos comercializados en el recinto, lo que constituye una infracción a la normativa sanitaria vigente.

Alimentos vendidos en Chile deben contar con información clara

Durante el procedimiento, el dueño del local manifestó, a través de la traductora municipal, que comprendía la situación y que debía ajustarse a las disposiciones establecidas por las autoridades chilenas.

Las autoridades reiteraron que todos los alimentos comercializados en el país deben contar con etiquetado en español, información nutricional visible, identificación de origen y fechas claramente especificadas para resguardar la seguridad de los consumidores.