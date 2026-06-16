Ruta Pie de Monte en Biobío: así será la nueva carretera entre Coronel y San Pedro de la Paz

16 jun. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Sacyr Concesiones Chile SPA se adjudicó la construcción de la Ruta Pie de Monte, una autopista proyectada entre las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz.

La iniciativa, que busca mejorar los desplazamientos entre los polos logísticos de la región, considera una inversión de US$ 413 millones y contempla una extensión de 20 kilómetros paralela a la Ruta 160.

¿Cómo será la nueva carretera?

La nueva vía se emplazará al pie de la Cordillera de la Costa y permitirá la circulación de camiones de hasta 45 toneladas sin restricciones horarias, facilitando la conexión con terminales marítimos de la región como Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel.

Al ofrecer una alternativa a la actual Ruta 160 para el transporte de carga de larga distancia, apunta a disminuir en hasta 50 minutos la congestión en sectores urbanos, junto con agilizar los desplazamientos hacia los principales puertos de la Región del Biobío.

La obra considera una doble calzada por sentido, seis enlaces desnivelados, un viaducto sobre la Laguna La Posada y un sistema de cobro electrónico Multi Lane Free Flow.

Según consignó DF, la concesión contempla un período de 45 años. En tanto, se espera que el proceso de construcción inicie para 2030, mientras que su puesta en operación está proyectada para el periodo 2033-2034.

Reacciones al proyecto

El seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, destacó que la adjudicación representa “una llave que abre la puerta a un proyecto largamente anhelado".

Y agregó: "No sólo dotará a la región de una infraestructura de alto estándar, sino que sacará el flujo de camiones y el tránsito de larga distancia de la actual carretera, dándole a la 160 el respiro urbano que tanto necesita”, señaló en relación a la conexión que la nueva autopista tendrá con viaductucto Puente Industrial.

Este corredor integrado es clave para lograr reducir los tiempos de desplazamiento.

En tanto, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que se trata de “una buena noticia para la región”.

"El Gobierno Regional (GORE) financió las terceras pistas con la misma convicción, y por eso le vamos pedir a la empresa que haga esfuerzo para que en la obra ponga toda la diligencia posible en que esos procesos se puedan hacer lo más rápido posible”, sostuvo.

La autoridad agregó que desde el Gobierno Regional contribuirán para que el proceso de evaluación ambiental cumpla los plazos previstos.