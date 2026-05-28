Naturaleza y arte para proteger tu teléfono: La alianza entre estudio chileno con prestigiosa tienda nacional

28 may. 2026 - 15:12 hrs.

Las carcasas para teléfonos dejaron de ser hace tiempo un simple accesorio de protección. Hoy son una forma de expresión personal, una manera de comunicar gustos, identidades y estilos a través de un objeto que está presente en la mano o el bolsillo de casi todo el mundo durante las horas del día.

La personalización en este rubro ha crecido enormemente, impulsada por colaboraciones entre marcas y artistas, ediciones limitadas y diseños que van desde lo minimalista hasta lo más ilustrativo y colorido. Cada vez más personas eligen su carcasa con la misma atención con que eligen una prenda de ropa o un accesorio de moda.

Nuevas opciones de carcasas

En ese contexto, La Casa de las Carcasas transformó su tienda de Cenco La Dehesa en un espacio de descubrimiento, con el lanzamiento de una colección exclusiva en colaboración con Animalaria, un estudio creativo chileno cuyo universo visual está inspirado en la naturaleza y los animales. Las ilustraciones del estudio fueron adaptadas especialmente para esta colección, disponible únicamente en el local.

Lo que hizo distinto a este lanzamiento fue la forma en que se presentó la colección. En lugar de una exhibición tradicional, la tienda se convirtió en una galería interactiva donde los asistentes podían escanear códigos QR integrados en las impresiones gráficas del espacio y activar animaciones digitales directamente en sus celulares, dando movimiento y vida a los diseños de Animalaria.

La propuesta cruzó el arte físico con la tecnología de una manera que resultó sorprendente para quienes asistieron al evento. Ver una ilustración estática cobrar vida a través de la pantalla del teléfono es el tipo de experiencia que transforma una visita a una tienda en algo que vale la pena contar.

"Este tipo de iniciativas reflejan nuestro interés por seguir transformando nuestras tiendas en espacios de experiencia, donde el diseño y la innovación conectan con las personas", señaló Andrea Herrada, jefe de Marketing y Visual de la marca.

El lanzamiento convocó a clientes, creadores de contenido y público general, quienes compartieron la experiencia en redes sociales y amplificaron el alcance de la activación más allá del punto de venta. En un contexto donde la vitrina digital es tan importante como la física, ese tipo de resonancia tiene un valor concreto.

La colaboración con Animalaria también dice algo sobre la dirección que está tomando el retail creativo en Chile. Unir a una tienda de accesorios tecnológicos con un estudio de ilustración local es una apuesta que cruza mundos distintos y que termina beneficiando a ambos, ampliando audiencias y generando productos que difícilmente se encuentran en otro lugar.

El resultado es una colección que funciona como objeto cotidiano, como pieza de diseño y como recuerdo de una experiencia que fue más allá de la compra.

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