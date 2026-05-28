Hasta 8 horas sin luz: Nueve comunas de la RM tendrán cortes de suministro eléctrico este viernes 29 de mayo

28 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución comunicó las comunas que tendrán cortes de luz durante este viernes 29 de mayo en la Región Metropolitana. La empresa mencionó que esto se debe a trabajos programados, los que podrían durar varias horas.

Según un mapa publicado en su página web, las comunas afectadas en esta ocasión son La Florida, Macul, San Miguel, Peñalolén Santiago, Las Condes, Vitacura, Conchalí y Recoleta, aunque la interrupción solo contempla ciertos sectores.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este 29 de mayo en la RM?

Revisa a continuación las comunas con interrupción de servicio:

La Florida 11:30 a 15:30

Macul 14:00 a 20:00

Macul: 10:00 a 16:00

San Miguel 10:00 a 18:00

San Miguel 10:00 a 16:00

Peñalolén 10:00 a 17:00

Santiago 15:30 a 16:30

Santiago 14:00 a 15:00

Las Condes 11:00 a 17:00

Vitacura 10:00 a 16:00

Santiago 10:30 a 16:30

Conchalí 09:30 a 15:30

Conchalí 09:30 a 10:30

Recoleta 11:30 a 12:30

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