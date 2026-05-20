Hombre fallece tras caer desde rampa de más de dos metros al mar en Achao

20 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se confirmó el fallecimiento de un hombre tras caer al mar desde la rampa de conectividad de Achao, en la región de Los Lagos.

Según informó el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo, el incidente fue reportado al número de emergencia marítima 137 de la Armada.

La autoridad detalló que el accidente se produjo tras la caída desde un desnivel existente entre la rampa y el mar, de aproximadamente 2,5 metros de altura.

“La persona afectada perdió el equilibrio mientras abordaba un vehículo particular de flete”, explicó Cárcamo en declaraciones que reproduce Radio Bío Bío.

Testigos auxiliaron a la víctima

Tras el accidente, dos testigos prestaron ayuda y trasladaron a la víctima hasta la orilla, donde fue atendida por personal del SAMU y Bomberos. Pese a recibir atención médica y maniobras de reanimación en el lugar, la persona falleció.

Personal de la Policía Marítima quedó a cargo del resguardo del sitio del suceso, mientras que el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Legal (SML).