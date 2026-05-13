Advierten riesgos por mal uso del salbutamol: Las desconocidas consecuencias de utilizar este medicamento en exceso

13 may. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El salbutamol ha sido durante años uno de los medicamentos más utilizados para aliviar cuadros respiratorios, como el asma o la bronquitis. Sin embargo, existe preocupación entre especialistas por los riesgos de su uso indiscriminado.

Aunque el medicamento permite dilatar los bronquios y entregar una sensación inmediata de alivio al respirar, los médicos advierten que no trata la causa de la enfermedad, sino únicamente los síntomas momentáneos.

El problema, dicen los expertos, es que muchos lo están comprando sin receta médica y usando de manera permanente ante cualquier dificultad respiratoria. Este abuso puede generar tolerancia y agravar los cuadros, ligados a una alta mortalidad.

"Hay que evitar a toda costa su uso indriscriminado"

"No es que no haya que usar el medicamento, sino que hay que evitar a toda costa su uso indiscriminado y sin un diagnóstico apropiado", explica el doctor Miguel Antúnez, broncopulmonar de la Clínica Alemana.

El médico asegura que el salbutamol es un "muy buen medicamento", pero que "nunca debiese usarse solo".

"El tratamiento habitual para, prácticamente, casi todos los pacientes asmáticos son los corticoides, y el salbutamol debiese usarse única y exclusivamente para aliviar la sensación de ahogo", agrega.

Por su parte, el broncopulmonar Pedro Astudillo, comenta que este fármaco "es un broncodilatador rápido y uno siente rápidamente el alivio, pero no controla la enfermedad. Entonces, en el largo plazo se va a producir daño en el pulmón".

El especialista explica que si un niño usa el medicamento "y no salió del episodio, es posible que tenga algo más. A lo mejor, tiene una neumonía, y habrá que hacerle una radiografía de tórax".

"Puede ocultar otra enfermedad más grave"

Carlos Meza, académico de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, indica que el uso descontrolado del salbutamol "puede ser fatal". También, genera efectos cardiovasculares. "Dosis altas pueden provocar taquicardias, palpitaciones y temblores", añade.

"Puede generar, por ejemplo, un diagnóstico tardío. Usar el inhalador sin saber la causa que provoca la dificultad respiratoria, puede ocultar otra enfermedad más grave", asegura el experto.

En eso coincide la doctora Erika Buñay, ya que dentro de los riesgos del mal uso del salbutamol está el "enmascaramiento de las patologías crónicas severas. "Se cree que en una falsa mejoría", comenta.

"También está el aumento de las crisis graves, porque al usar indiscriminadamente este medicamento va a aumentar un efecto de tolerancia y vamos a tener que incrementar las dosis que necesitamos", concluye.