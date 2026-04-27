Gobierno anuncia que preparan procedimiento que facilite la salida voluntaria de migrantes en situación irregular

27 abr. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones, anunció una agenda para facilitar la salida voluntaria de migrantes irregulares de Chile.

“No tenemos 300 mil órdenes de expulsión. Tenemos 46.000 que nos dejó el Gobierno anterior. Esas nosotros hemos ido haciendo un análisis de cada una porque muchas de esas personas que fueron supuestamente expulsadas a través de un decreto ya se fueron del país. Entonces estamos haciendo un análisis de esas también”, señaló Sauerbaum en entrevista con Radio Agricultura.

Y aseguró que el foco del Ejecutivo es priorizar la salida de quienes cuenten con problemas judiciales. Asimismo, anunció que “la agenda es que las personas puedan salir voluntariamente y, si quieren, puedan reingresar al país cumpliendo los requisitos”.

“Nosotros sabemos y entendemos el valor que tienen los inmigrantes regulares, los que hacen bien las cosas, los que vienen a formar familia, emprender. Y, por lo tanto, queremos que las personas voluntariamente, en algunos casos, puedan salir. Y, si quieren, podrán volver a través de su visa respectiva, a través de los consulados y a través del trámite en el lugar de origen”, añadió.

¿Cómo operará el proceso de salida voluntaria?

Consultado sobre cómo operaría este proceso, Sauerbaum explicó que se trata de “un problema administrativo que tienen resuelto”, detallando que se elaborará un documento para que esto sea posible.

“Ese documento nosotros se lo vamos a proponer al Presidente. Si a él le parece la figura legal, y vamos a poder tener la opción de que ellos salgan y vamos a proponerle algunas cosas concretas”, afirmó.

En ese sentido, ejemplificó con casos de personas que quieren irse, pero mantienen multas -por ejemplo, por vencimiento de visa- o castigos por reingresos al país.

Junto con ello, indicó que también hay personas que quieren regresar. Por ello, “legítimamente, nosotros les vamos a pedir que se vayan y que hagan el trámite en el país de origen y puedan volver a través de sus documentos adecuadamente”.

Esto ocurre en el marco de una intensificación de las fiscalizaciones y procedimientos de expulsión impulsados por el Ejecutivo para regularizar la situación migratoria en Chile.

Todo sobre Crisis migratoria