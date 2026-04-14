Alertan por estafa que suplanta a funcionaria de Migraciones: Ofrecen "agilizar" trámites a cambio de dinero

14 abr. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) alertó sobre una estafa que circula en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ciberdelincuentes simulan ser la Directora Regional Metropolitana, Carolina Rojas, para realizar cobros indebidos en trámites migratorios y difundir información falsa.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, el organismo advirtió que la cuenta falsa ofrece supuestos servicios de agilización de trámites migratorios a cambio de pagos, para luego concretar la estafa.

"No aseguran tener un trámite expedito ni transparente"

El Director Nacional, Frank Sauerbaum, reforzó el llamado mediante un video, enfatizando que los trámites deben realizarse exclusivamente por vías oficiales y sin intermediarios.

"Son páginas falsas del Servicio que no aseguran tener un trámite expedito ni transparente. Sólo en las páginas oficiales del Servicio usted podrá encontrar toda la información y, además, gratuitamente podrá recibir toda la asesoría que requiere para poder hacer su trámite migratorio", señaló.

SERMIG

Llaman a denunciar posibles estafas

Por su parte, Carolina Rojas recomendó utilizar únicamente el sitio web oficial del organismo e informarse previamente. En ese sentido, advirtió que las personas deben verificar la información “antes de pagar a terceros o de entregar tus datos personales”.

Entre los principales trámites disponibles en el sistema se encuentran solicitudes de residencia temporal y definitiva, prórrogas, procesos de nacionalización, certificados y consultas, todos con requisitos y costos definidos oficialmente.

Finalmente, la institución hizo un llamado a denunciar situaciones irregulares o posibles estafas relacionadas con trámites migratorios, con el fin de proteger a los usuarios y resguardar el correcto funcionamiento del sistema.