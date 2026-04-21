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Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró en la tarde de este martes 21 de abril en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 18:00 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 85 kilómetros al Oeste de Iquiqueregión de Tarapacá. Además, tuvo una profundidad de 24 kms.

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Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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