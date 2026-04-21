Concejal de San Felipe reconoció falso secuestro: Dijo que salió a comprar cocaína y pasta base

21 abr. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de San Felipe presentó una querella en contra del concejal de la comuna, Ronald Olivares, quien reconoció a Carabineros que realizó una falsa denuncia de secuestro en su contra el año pasado en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La acción judicial se originó luego de conocerse la declaración entregada por el edil ante los funcionarios policiales, en la que descartó haber sido víctima de un secuestro y admitió que los hechos ocurrieron en medio de una salida para comprar drogas.

Reconoció que no fue secuestrado

Según consta en la denuncia original, Olivares había viajado a Viña del Mar para participar en una capacitación de concejales el 28 de enero de 2025.

Dos días después, habría sido abordado por dos sujetos desconocidos, que lo subieron a un vehículo y lo trasladaron hasta un sitio eriazo, en donde finalmente pudo huir y hacer la respectiva denuncia, sin recordar mayores detalles.

Sin embargo, posteriormente Olivares cambió su versión y reconoció que la noche del 30 de enero del año pasado no fue secuestrado, sino que salió de la casa de unos familiares para comprar cigarros y "falopa", en referencia a la cocaína.

En ese contexto, relató que se encontró con cuatro sujetos que le ofrecieron llevarlo para adquirir droga, accediendo voluntariamente a subir al vehículo.

Pagó $350 mil por pasta base

Posteriormente, el concejal señaló que fue llevado hasta un ruco, donde permaneció junto a otras personas consumiendo alcohol y drogas.

En su testimonio también reconoció haber entregado cerca de $350 mil en efectivo, dinero correspondiente a viáticos de la capacitación, para comprar pasta base.

Además, indicó que durante la estadía en ese lugar realizó varias transferencias bancarias para continuar adquiriendo droga, aunque no pudo precisar el monto total gastado. "Todo esto sintiéndome yo intimidado por estos sujetos", declaró.

"Puedo decir que no fui secuestrado, en primera instancia, acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa. Después, no pude salir del ruco donde estaba, ya que, al ver a estos tipos con armas tipo pistola, me sentí intimidado", afirmó.

En la misma declaración, Olivares aseguró que tuvo problemas de adicción desde la adolescencia, aunque afirmó que llevaba varios años rehabilitado.

Municipalidad anuncia querella

Tras conocerse los nuevos antecedentes y, considerando que en aquel tiempo el concejal pidió una licencia médica de 14 días, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, confirmó que realizaron una querella.

"Y esto por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos, que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y, si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes”, apuntó la jefa comunal, según recogió Radio Bío Bío.