Temblor en el norte de Chile: Este fue la magnitud y epicentro que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes, a las 19:15 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 110 km al sur de Mina La Escondida, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.