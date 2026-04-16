Temblor en el extremo sur: Esta fue la magnitud y el epicentro

16 abr. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 16 de abril, a las 12:52 horas, un temblor de magnitud 4,5 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 8 km al noreste de Isla Guamblin, en la región de Aysén, con una profundidad de 20 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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