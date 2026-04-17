Proyecto para eliminar contribuciones a mayores de 65 años: Así aplicaría la medida

17 abr. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast en el marco del Plan de Reconstrucción beneficiaría directamente a los adultos mayores: eliminar el pago de contribuciones para su vivienda principal.

El proyecto fue anunciado el pasado miércoles en la primera cadena nacional del mandatario, el cual será despachado al congreso en los próximos días, con la finalidad de aliviar la carga económica en mayores de 65 años.

¿En qué consiste la medida?

La medida permitirá que adultos mayores de 65 años que sean propietarios queden exentos del impuesto territorial, es decir, que dejen de pagar impuestos por su casa principal, y de esta manera reconocer el esfuerzo de quienes han adquirido su vivienda a lo largo de su vida y hoy enfrentan una etapa con bajos ingresos.

¿Quiénes se verán beneficiados?

El beneficio apunta a

Personas mayores de 65 años

Ser propietario/a de una vivienda

El beneficio aplica solo para una vivienda:

Uno de los puntos clave de este beneficio es que aplica solo para una vivienda: principalmente a su primera residencia; en caso de contar con más propiedades, deberá declarar cuál corresponde a su domicilio principal para optar al beneficio.

¿Cuándo comenzaría a regir?

La medida entraría en vigencia desde el 1 de julio de 2026 (de publicarse esta ley). En caso de publicarse en el segundo semestre, se hará efectiva desde el 1 de enero de 2027.

La compensación a los municipios

En Chile, el pago de contribuciones es un aporte económico importante para los municipios, por lo que el proyecto buscará que el Estado pueda compensar esta fuente de recursos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal, para cubrir la eliminación de las contribuciones al adulto mayor.

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