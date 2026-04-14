Refugio fiscal en La Parva: Asi es la propiedad del Estado que el Gobierno quiere vender

14 abr. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un plan para revisar el uso de bienes del Estado, el Gobierno ha puesto el foco en una serie de propiedades fiscales que, a su juicio, no estarían cumpliendo un fin público claro.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda, que busca evaluar la salida al mercado de cerca de 1.200 inmuebles fiscales a lo largo del país mediante Plan de Venta de Activos Institucionales. Según declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una eventual venta de estos activos podría generar ingresos de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado.

Como parte de esta medida, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmó que el Fisco avanzará en la venta de un refugio ubicado en el centro invernal La Parva, propiedad que ha estado por décadas bajo concesión a una comunidad a una comunidad de vecinos que vence este año.

Inmueble de centro de esquí La Parva en la mira

La decisión se da pocos días después de que el ministro Quiroz mencionara en un seminario de la Sofofa-UDD “algunos refugios en La Parva” como ejemplo de bienes públicos mal utilizados en el marco de una política que busca optimizar la gestión del patrimonio estatal.

Pese a que la ministra Parot indicó que no existe confirmación de que se trate exactamente del mismo inmueble mencionado por Hacienda, sí existe una propiedad fiscal en La Parva de la que el estado planea prescindir bajo este nuevo criterio.

Dicho inmueble corresponde a una propiedad fiscal ubicada en el sector Emile Allais del reconocido centro de esquí ubicado en precordillera de la capital, en la comuna de Lo Barnechea. El bien fue entregado en concesión gratuita por un periodo inicial de 25 años a la Asociación de Vecinos La Parva, que lo usa como sede.

Creada en 1963, la entidad desarrolla labores comunitarias en el sector y gestiona diversos servicios para sus integrantes. Este escenario permitió por años que el inmueble se mantuviera al margen de los procesos de venta del Estado.

Luego de una revisión registrada en la Ley del Lobby que se llevó a cabo en octubre de 2020, el acuerdo de concesión de uso gratuito del inmueble se extendió por cinco años más, plazo que finalizará durante este 2026.

Creada en 1963, la entidad desarrolla labores comunitarias en el sector y gestiona diversos servicios para sus integrantes. Este escenario permitió por años que el inmueble se mantuviera al margen de los procesos de venta del Estado.

¿En que consiste el Plan de Venta de Activos Fiscales?

El anuncio se enmarca en un giro propuesto por el Ejecutivo respecto a las políticas de uso del patrimonio estatal. Desde el Gobierno han señalado que aquellos inmuebles que no justifiquen su mantención bajo un fin público deberían volver a disponibilidad fiscal para eventualmente ser vendidos.

En esa línea, Hacienda instruyó a distintos ministerios y subsecretarías la elaboración de un plan para gestionar la venta de activos pertenecientes al Estado, en el que se incluyen inmuebles que se encuentran en desuso o con ocupaciones que no respondan a criterios actuales, además de propiedades provenientes de herencias vacantes, es decir, que al no ser reclamadas por herederos terminan en manos del Estado.

El ministro planteó que estos casos se integran a una nueva estrategia de recaudación fiscal basada en revisar bienes fiscales que, según declara, se encuentran abandonados o en uso por parte de funcionarios públicos, además de reforzar el cobro a deudores del CAE con alta capacidad de pago.

Respecto a los bienes, entre los que destacó la propiedad de La Parva, el ministro Quiroz declaró: “Lo vamos a vender. Vamos a recuperar el principio ético, porque esto ya no es solamente economía, aquí hay un principio ético del manejo de la hacienda pública”, señaló.

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