Descubren clúster sísmico activo bajo Santiago: lleva años sin detenerse

14 abr. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante hallazgo sismológico se registró en Santiago tras analizar millones de datos recopilados durante más de 8,5 años de actividad al interior de las placas tectónicas bajo la ciudad.

El descubrimiento, que fue realizado por investigadores y estudiantes de la Universidad Católica de Chile, logró identificar movimientos que habían pasado desapercibidos en los registros y que, por sus características, son señalados por los expertos como una posible vía para anticipar nuevos eventos telúricos.

El resultado del estudio fue la detección de un clúster sísmico activo bajo Santiago, que está compuesto por 1.389 eventos sísmicos. Este fenómeno corresponde a un conjunto de sismos de baja magnitud que se agrupan en una misma zona y se repiten de manera continua, ya sea durante un tiempo breve o más extenso, sin que estén asociados a un evento principal de mayor intensidad como ocurre en el caso de las réplicas.

Según los especialistas, esta actividad no ha dado señales de detenerse por varios años, lo que abre preguntas sobre su origen y lo que podría significar para el comportamiento sísmico de la zona.

¿Qué se sabe del clúster sísmico activo bajo la capital?

El evento geológico denominado clúster Santa Rosa corresponde a una serie de movimientos telúricos de intensidad leve, por lo general inferiores a magnitud 3.0, que presentan características similares entre sí, organizándose en “familias” de sismos.

La mayor parte de estos registros se localizan en el sector sur de Santiago, a profundidades que oscilan entre los 20 y 30 kilómetros bajo la superficie. A diferencia de lo que ocurre con las réplicas, estos movimientos no están vinculados a un terremoto principal previo.

Leoncio Cabrera, profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC, indica que dicha actividad sísmica no ha dado indicios de cesar en los últimos años, "lo que sugiere un proceso geológico profundo y de larga duración”, explica.

De acuerdo con el especialista, el clúster podría llevar activo durante décadas en las que "no ha dejado de temblar" sobre una de las regiones más pobladas de Chile. “Estimamos que esta fuente podría llevar activa más de 30 años, lo que la convierte en un lugar único a nivel mundial”, señaló Cabrera.

¿Representa un riesgo para la población?

Pese a lo llamativo del hallazgo, los expertos indican que este tipo de actividad no implica necesariamente un peligro inmediato para la población. Sin embargo, sí es relevante para anticipar de mejor manera el comportamiento de la corteza terrestre de la zona.

Los investigadores destacan que este clúster convierte a Santiago en una suerte de “laboratorio natural” al permitir estudiar cómo se acumula y libera la energía en las placas del subsuelo, lo que podría ser clave para prevenir eventos telúricos futuros.



También advirtieron que las redes sismológicas actuales aún tienen limitaciones para examinar con mayor profundidad estos procesos, por lo que apuntan a que avanzar en este tipo de estudios es fundamental para mejorar la planificación urbana y la evaluación de riesgos en un país con alta actividad sísmica.

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