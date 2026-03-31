Electrolux anuncia el cierre de su fábrica en Maipú: Ahora venderá solo productos importados

31 mar. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 30 de abril, la fábrica de Electrolux Group que está ubicada en la comuna de Maipú cerrará definitivamente para dar paso a un abastecimiento con solo productos electrodomésticos importados.

La acción tomada por la firma multinacional sueca afectará 400 trabajadores, pero comentaron que dispondrán de un plan especial de apoyo que contempla condiciones mejoradas de salida, junto con programas de acompañamiento para la transición laboral, el emprendimiento y ayuda psicológico.

El cierre definitivo de la producción local

En un comunicado difundido por la empresa, confirman que antes del cierre de la fábrica trabajaban con importaciones del 70% y un 30% de producción nacional, pero en pro de mantener la sostenibilidad de la compañía decidieron cambiar la fórmula del negocio.

"Durante los últimos años, la compañía impulsó diversos procesos de reingeniería y mejoras de eficiencia para mantener la producción local. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, las condiciones del mercado son sumamente competitivas y es por ello que el nuevo modelo de abastecimiento avanzará hacia un esquema de provisión 100% global, modificación que implicará pasar de un 70% a un 100% de productos importados", afirma la misiva.

A pesar del cierre de la planta de Maipú, Electrolux Group enfatizó que su presencia en el país se mantendrá de todas maneras para "asegurar la disponibilidad de productos y el cumplimiento de sus compromisos con clientes, proveedores y socios estratégicos".