Temblor en la zona norte de Chile: Conoce el epicentro y magnitud del sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 20:31 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 87 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 224 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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