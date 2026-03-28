Nuevo temblor se registra en el mismo sector de la zona central: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

28 mar. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 17:39 horas, un temblor de magnitud 3.1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Este nuevo sismo se ubicó en el mismo sector de un temblor 4.6 registrado previamente.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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