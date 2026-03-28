Temblor se percibe en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud del sismo

28 mar. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 15:52 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.6 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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