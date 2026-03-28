Temblor afecta a la zona centro-sur: Conoce la magnitud reportada por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 17:49 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 26 km al este de Talca, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 68 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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