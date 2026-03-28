Temblor 4.6 remece a la zona centro de Chile: Estas fueron las intensidades en localidades de Valparaíso y la RM

28 mar. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.6 ocurrido a las 16:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

Puchuncaví: V .

. Olmué: V .

. Limache: IV .

. Quillota: IV .

. Viña del Mar: IV.

Región Metropolitana

Tiltil: II.

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