Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Temblor 4.6 remece a la zona centro de Chile: Estas fueron las intensidades en localidades de Valparaíso y la RM

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.6 ocurrido a las 16:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapredno ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

Ir a la siguiente nota

Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

  • Puchuncaví: V.
  • Olmué: V.
  • Limache: IV.
  • Quillota: IV.
  • Viña del Mar: IV.

Región Metropolitana

  • Tiltil: II.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas