Temblor 4.6 remece a la zona centro de Chile: Estas fueron las intensidades en localidades de Valparaíso y la RM
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.6 ocurrido a las 16:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.
Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.Ir a la siguiente nota
Estas fueron las intensidades del temblor
Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:
Región de Valparaíso
- Puchuncaví: V.
- Olmué: V.
- Limache: IV.
- Quillota: IV.
- Viña del Mar: IV.
Región Metropolitana
- Tiltil: II.