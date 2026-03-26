Autos eléctricos ganan terreno tras alza de la bencina: Estos son los modelos más baratos en Chile

26 mar. 2026 - 10:19 hrs.

El alza histórica en el precio de la bencina, aplicada a partir de este jueves 26 en el marco del anuncio del Gobierno para mejorar las arcas fiscales, abrió el debate sobre alternativas de movilidad más económicas. En ese contexto, los autos eléctricos aparecen como una opción cada vez más atractiva para los conductores.

Si bien estos vehículos no son recién llegados al mercado nacional, en los últimos años se han consolidado como una alternativa real para evitar el gasto en combustible, a diferencia de los autos híbridos que aún requieren bencina.

Crece la oferta de autos eléctricos en Chile

En medio del aumento en el costo de los combustibles, los autos eléctricos ganan terreno en el país. Según datos de Autofact, la tecnología de vehículos de cero y bajas emisiones ha registrado un crecimiento sostenido en ventas.

En este escenario, destacan especialmente los autos de origen chino, que actualmente representan cerca del 50% de la oferta disponible en el segmento eléctrico en Chile.

Los autos eléctricos más baratos en Chile

Con el avance del mercado, ya es posible encontrar opciones más accesibles para quienes buscan dar el salto a la electromovilidad. A continuación, revisa los modelos más económicos disponibles en el país:

Lumin 3P (Changan): $13.990.000 Kwid E-Tech 4X2 HB AT 5P (Renault): $16.990.000 EX2 Pro 4X2 AT 5P (Geely): $18.990.000 Dolphin Mini GL 4X2 AT 5P (BYD): $19.490.000 001 LR 4X2 AT 5P (Nammi): $20.990.000 Mage EV 2WD AT 5P (Dongfeng): $21.980.000 Vigo SR Full 2WD AT 5P (Dongfeng): $21.990.000 Inster AX Plus 4X2 AT 5P (Hyundai): $21.990.000 Spark EUV Active 4X2 AT 5P (Chevrolet): $22.190.000 Ignite30X CCS2 Luxury 4X2 AT 5P (JAC): $22.990.000

Todo sobre Autos