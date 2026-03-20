"Renting": Así es el innovador método de suscripción de autos que va en alza en Chile

20 mar. 2026 - 20:08 hrs.

El mercado automotriz en Chile sigue creciendo, y con él, nuevas formas de adquirir un vehículo comienzan a llegar al país para revolucionar el negocio: uno de ellos es el "renting", que cerró el año 2025 al alza.

A pesar de que es un servicio relativamente nuevo, tiene más de mil clientes en todo el territorio nacional y su sistema permite la suscripción a un auto nuevo o usado a largo plazo con una cuota fija mensual.

"Renting": ¿Cómo funciona el sistema de suscripción vehicular?

Desde Smartycar, una plataforma chilena de suscripción de autos fundada en 2019, enfatizó que el "renting" durante el año pasado logró consolidarse como una alternativa a las tradicionales formas de arrendar un vehículo.

Según explicaron desde la empresa, consiste en el arriendo de un modelo en específico por 12 a 48 meses como máximo, y luego de 24 meses se entrega la opción al consumidor de cambiar, devolver o comprar el auto.

Otra de las diferencias que tiene el "renting" con las formas de compra clásica en el mercado automotriz es que incluye los principales costos asociados al uso del vehículo, lo que permite mayor previsibilidad financiera.

Los vehículos más solicitados son los SUV (55,4%) y los 5 modelos más suscritos durante el 2025 fueron el Suzuki Baleno, el GWM Poer, el Subaru Crosstrek, el Volkswagen T-Cross y el Cupra Formentor.

La meta de Smartycar para el 2026 es alcanzar los 2 mil clientes activos, quintuplicar la rentabilidad respecto a 2025 y continuar la consolidación como una alternativa real a la compra tradicional de vehículos.