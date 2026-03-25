Temblor afecta a la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 14:15 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 92 kilómetros al oeste de Iquique, a diez kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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