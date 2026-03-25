Temblor afecta a la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

25 mar. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 14:15 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 92 kilómetros al oeste de Iquique, a diez kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.