Temblor afecta al norte del país: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

25 mar. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 07:27 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi, a 113 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.