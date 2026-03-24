Temblor remece a la zona norte de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

24 mar. 2026 - 06:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 06:07 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 90 kilómetros al oeste de Iquique, a 31 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.