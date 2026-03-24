Temblor remece a la zona norte de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 06:07 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 90 kilómetros al oeste de Iquique, a 31 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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