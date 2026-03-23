Nuevo temblor en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes 23 de marzo, a las 19:52 horas, un temblor de magnitud 4,8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 85 km al oeste de Iquique, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 30 km.
Cabe destacar que, a las 19:19 horas, se registró un sismo de magnitud 4,5 a 84 km al oeste de esa misma ciudad, con una profundidad 31 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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