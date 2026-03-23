Contraloría detecta que 910 funcionarios apostaron $11.500 millones en casinos: Algunas personas superaron los $1.000 millones

23 mar. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que cientos de funcionarios públicos realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto superior a los $11 mil millones, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.

De acuerdo al órgano fiscalizador, 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, apostaron en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, entre enero 2024 y junio de 2025.

Según los datos recogidos por la CGR, 181 trabajadores concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. Algunos casos individuales registran sumas apostadas que superan los mil millones de pesos, lo que no se condice con el nivel de sus remuneraciones.

Algunos funcionarios apostaron más de mil millones de pesos

El informe identificó que las instituciones que concentran a los funcionarios con mayores montos apostados son Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado.

En algunos casos, se detectaron cifras individuales que superan los mil millones de pesos. En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Funcionarios públicos fiscalizados tienen prohibido apostar en casos de juego

El estudio se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego.

De acuerdo con la normativa vigente, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

La Contraloría precisó que los resultados se elaboraron sobre la base de la información entregada por la Superintendencia de Casinos de Juego (CSJ) y los reportes remitidos por los operadores de casinos, advirtiéndose eventuales deficiencias en la información proporcionada por estos últimos.

A partir de estos antecedentes, la CGR remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.

También se enviará la información a los respectivos servicios públicos y municipalidades, además del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.

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