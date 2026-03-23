Nuevo temblor remece a la zona centro sur del país: Conoce su magnitud y epicentro

23 mar. 2026 - 02:36 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes 23 de marzo, a las 02:28 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona centro sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al este de Cauquenes, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 67 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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