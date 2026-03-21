Fuerte temblor 5.7 en el norte: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en cada localidad

21 mar. 2026 - 07:42 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, los habitantes del norte del país despertaron con un fuerte temblor de magnitud 5.7 ocurrido a las 07:00 horas de la mañana, de acuerdo a los datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 78 km al oeste de San Antonio de Los Cobres, localidad argentina en la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 229 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

Estas fueron las intensidades del fuerte temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que el Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Atofagasta

Antofagasta: IV .

. San Pedro de Atacama: IV .

. María Elena: IV .

. Tocopilla: III .

. Sierra Gorda: III .

. Taltal: III.

Región de Atacama

Chañaral: II .

. Diego de Almagro: II .

. El Salvador: II.

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