Temblor se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 14 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:24 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al suroeste de Tocopilla, a 61 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de