Fuerte temblor en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes 20 de mayo, a las 17:06 horas, un temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 85 km al oeste de Iquique, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 29 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.