Temblor remece la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 10:13 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 91 kilómetros al sureste de Socaire, a 212 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.