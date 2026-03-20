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Temblor remece la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 10:13 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 91 kilómetros al sureste de Socaire, a 212 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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