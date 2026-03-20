SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Iquique

20 mar. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas nacionales tras un fuerte temblor de magnitud 5,1 en la zona norte del país.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 17:06 horas, con un epicentro a 85 km al oeste de Iquique, región de Tarapacá, a 29 km de profundidad.

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