Terminal Cerros de Valparaíso obtiene luz verde tras más de una década: Así será el nuevo puerto en la capital regional

El proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) finalmente obtuvo luz verde en su tramitación ambiental luego de más de una década de espera. Con esta aprobación, se abre paso a la primera etapa de la ampliación del puerto de Valparaíso, una obra clave para el crecimiento logístico y urbano de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), busca modernizar el Espigón y fortalecer la capacidad portuaria para responder al aumento del comercio exterior. A esto se suma un conjunto de obras urbanas que transformarán el borde costero.

Así será el nuevo puerto de Valparaíso

A diferencia de la propuesta presentada por la EPV en 2018, la nueva versión del proyecto es considerablemente distinta.

En total, el desarrollo completo del proyecto portuario y sus obras asociadas podría alcanzar una inversión de US$900 millones ($808.065.000.000), financiados a través de una concesión privada, de acuerdo a LUN.

Sobre estos cambios, la presidenta del directorio de Puerto de Valparaíso, Nicole Pastene, explicó que las principales modificaciones incluyen “una disminución cercana al 50% de la extensión original del frente de atraque; obras urbanas que permiten la apertura de un nuevo borde costero de más de un kilómetro conectando al sector de Bellavista con el Parque Barón”.

Este nuevo borde costero contará con “una plaza, un mirador y una ciclovía”, a lo que se suma la construcción del nuevo ascensor “El Arrayán”, indicó Pastene.

¿Cuándo comenzaría a operar el terminal?

Según la presidenta del directorio, entre 2027 y 2029 se desarrollará el proceso de licitación internacional para definir al concesionario. “La nueva concesión iniciará el 1 de enero de 2030, fecha en que se podrán comenzar las obras al proyecto TCVAL”, adelantó.

“En cuanto a la puesta en marcha, la primera etapa contempla el inicio de operaciones en 2034, mientras que los proyectos complementarios proyectan su entrada en operación hacia el año 2038”, concluyó.

