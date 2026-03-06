Disturbios de vendedores ambulantes marcan operativo de retiro de toldos azules afuera de cárcel Santiago 1

06 mar. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo para desalojar al comercio ambulante desplegaron las autoridades durante la mañana de este viernes a las afueras de la cárcel Santiago 1, en el centro de la Región Metropolitana.

Carabineros y Seguridad Municipal de Santiago concurrió hasta avenida Centenario para retirar una gran cantidad de toldos azules. Sin embargo, los vendedores se resistieron al procedimiento, incluso agrediendo al personal uniformado, lo que terminó con un detenido.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, señaló que "lo que se realiza es un operativo de control de comercio irregular, como lo hacemos en distintos lugares de Santiago. La diferencia es que aquí adquiere particularidades, especialmente por el nivel de violencia".

"Comercio irregular facilita la comisión de otros delitos"

"Tenemos completo registro de que muchas veces este comercio irregular facilita la comisión de otros delitos. Los denominados peloteros muchas veces actúan en concomitancia con las estructuras, con los toldos que aquí se instalan y, además, junto con la comercialización de productos que, entre comillas, tienen cierta legitimidad, pero se utiliza también para otros elementos, incluido el microtráfico", agregó.

Durán sostuvo que se logró el "decomiso de las estructuras, de los toldos y de parte de los productos que se comercializan, y ha habido una reacción violenta de parte de los comerciantes y de su entorno, razón por la cual ha tenido que proceder Carabineros. Hemos constatado la detención de una persona que agredió violentamente a Carabineros, lanzando proyectiles de gruesa envergadura".

"Este es un lugar particularmente sensible (...) aquí hay que hacer un trabajo permanente, sistemático, no es una cosa que se va a resolver en un día. Lo importante es persistir en una actuación conjunta de los distintos órganos del Estado", zanjó.