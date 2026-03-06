Video muestra a vecino lanzando petardo contra niños que jugaban en plaza de Maipú

06 mar. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se dio a conocer un video en el que se ve a un hombre lanzando un petardo contra un grupo de niños que jugaban en una plaza de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

El hecho se produjo el pasado 27 de febrero en la Villa El Abrazo, a plena luz del día, y los afectados son niños de entre 6 y 14 años que jugaban a la pelota, quienes fueron víctimas del enojo de un vecino.

Según lo informado por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, el hombre se habría molestado, porque la presencia de los menores en el lugar dañaba el pasto y generaba ruidos molestos.

El vecino se habría acercado para encarar a los padres y, al no encontrar respuesta, regresó a su casa, sacó un petardo y lo lanzó hacia donde estaban los niños.

"Es súper conflictivo"

"Si la gente realmente quiere jugar a la pelota, hay canchas. Ahora, que los niños jueguen es normal, es una plaza", comentó al matinal uno de los habitantes del sector.

"Hay que entender al vecino, tal vez tiene que estar molesto, porque si le están llegando pelotazos, también es normal que se enoje", agregó.

Sin embargo, dijo a estar a favor de una buena conversación: "Creo que con buenas palabras uno puede llegar a soluciones y no tiene que llegar a estos extremos".

Otra vecina del lugar dijo que "por lo que tengo entendido, es súper conflictivo, todos sabemos que es conflictivo, siempre hace problema por algo".