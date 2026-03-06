Detienen a hombre que le disparó a sus exsuegros en Pedro Aguirre Cerda: Antes había agredido a su expareja

06 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido la madrugada de este viernes tras ser acusado de dispararle a sus exsuegros durante un altercado, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

Protagonizó hechos violentos en la casa de su expareja

De acuerdo a fiscalía, todo comenzó a eso de la medianoche, cuando el imputado se dirigió hasta la casa de su expareja, con quien tiene cuatro hijos en común, en calle Clotario Blest.

El hombre ingresó al inmueble y agredió a la mujer. La víctima se encerró en el baño y llamó a sus padres para pedir ayuda. Al darse cuenta, el individuo optó por regresar a su domicilio.

Luego de socorrer a su hija, el matrimonio fue hasta la casa de su exyerno, ubicada a solo cuadras del lugar, para increparlo por lo que acababa de hacer.

Hombre disparó a sus exsuegros

En ese instante, el padre del detenido se asomó por la ventana y ejecutó un disparo al aire en modo de amedrentamiento.

Pero la situación no quedó ahí, ya que el agresor le quitó el arma a su progenitor y percutó dos disparos en contra de sus exsuegros.

Mientras el hombre recibió un tiro en la espalda, la mujer quedó herida en el cuello. Ambos están siendo atendidos en el Hospital Barros Luco y ninguno se encuentra en riesgo vital.

No conforme con ello, cuando la pareja se dirigía hasta el centro asistencial, el agresor volvió a disparar en dos oportunidades, dañando el vehículo.