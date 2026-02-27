La escondían en autos: Incautan más de $3 mil millones en droga en la región de Atacama

27 feb. 2026 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros del O.S.7 Atacama desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la Ruta 5 Norte, en el marco de la estrategia policial y el refuerzo de los servicios preventivos en la segunda línea de control.

El ejemplar canino del O.S.7 "Hidra" tuvo una participación destacada, permitiendo evitar el traslado de estas sustancias ilegales.

Producto de estos procedimientos, se logró la detención de siete personas, todas de nacionalidad chilena, quienes trasladaban la droga oculta en la estructura de los vehículos en los que se movilizaban.

Millonaria incautación de droga en Atacama

En coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Copiapó, se realizó una entrega controlada en la región de Coquimbo, logrando la detención de los receptores y financistas de la droga.

De esta forma, se logró sacar de circulación un total de 544.110 dosis de diferentes tipos de sustancias ilícitas, cuyo avalúo total alcanza los $3.249.660.000.

En concreto, se incautaron 133,496 kilos de clorhidrato de cocaína, 91,38 kilos de pasta base de cocaína y 3,188 kilos de ketamina.